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Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы

Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы
Дикий шотландский кот, который находится на грани исчезновения
Фото: Louise Heusinkveld/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Более 50 экспертов по дикой природе, политиков и знаменитостей подписали письмо Борису Джонсону с требованием ужесточить меры по борьбе с потерей природы. Об этом сообщает BBC News.

Ранее правительство обязалось защитить 30% дикой природы суши и моря к 2030 году. В письме содержится призыв к тому, чтобы это стремление было закреплено законодательно. В открытом письме говорится, что законопроект об окружающей среде "не соответствует своему потенциалу для установления ведущих мировых природных целей", а рамки для установления целевых показателей "слишком технократичны и медлительны". В письме также говорится: "Точно так же, как Великобритания возглавила процесс создания первого в мире закона об изменении климата, мы можем стать первой страной, которая поставит перед законом амбициозные цели по восстановлению природного мира".

Великобритания является одной из европейских стран с истощенными природными ресурсами. Половина дикой природы Великобритании сократилась с 1970 года, причем каждый седьмой вид в настоящее время находится под угрозой исчезновения. Реки и озера находятся в плохом состоянии, что связано с загрязнением окружающей среды и сточных вод.

Бекки Спейт, главный исполнительный директор Королевского общества защиты птиц, сказала: "Природа в Великобритании находится в свободном падении - мы теряем виды и среду обитания, в которой они нуждаются каждый год. Теперь требуются не только слова, но и действия".

Ожидается, что законопроект об окружающей среде, который был отложен в парламенте в третий раз, снова начнет продвигаться через Палату лордов в мае.

Борис Джонсон Великобритания

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