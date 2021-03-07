Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 марта

Пожар в акватории Оби, дисквалификация россиянина из турнира UFC, гибель троих при пожаре в Уфе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар. По данным источника, площадь возгорания достигает около тысячи квадратных метров. Пострадал один человек - он получил ожоги. Изучением причин аварии займется комиссия Ростехнадзора.

- Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Его дисквалифицировали за удар в голову в поединке с американцем Стерлингом.

- Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн. Финальное голосование состоится в палате представителей.

- Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.