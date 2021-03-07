Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
на 06.03В России 4 312 181+11 022В мире 116 501 992+436 189

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 марта

Пожар в акватории Оби, дисквалификация россиянина из турнира UFC, гибель троих при пожаре в Уфе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар. По данным источника, площадь возгорания достигает около тысячи квадратных метров. Пострадал один человек - он получил ожоги. Изучением причин аварии займется комиссия Ростехнадзора.

- Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Его дисквалифицировали за удар в голову в поединке с американцем Стерлингом.

- Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн. Финальное голосование состоится в палате представителей.

- Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.

Новости
Пандемия коронавируса

В Па-де-Кале во Франции введен режим изоляции по выходным из-за COVID

Сторонники начальника Главного штаба ВС Армении вышли на митинг

Сторонники начальника Главного штаба ВС Армении вышли на митинг

Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране

Лидер шиитов Ирака пообещал продолжить защиту христиан в стране

Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака

В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: суббота, 6 марта

Байден продлил санкции против Ирана

Байден продлил санкции против Ирана

Ровер "Персеверанс" проехал первые метры по поверхности Марса

Ровер "Персеверанс" проехал первые метры по поверхности Марса

США и ЕС договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

США и ЕС договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');