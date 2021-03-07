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Комиссия Ростехнадзора изучит причины аварии на продуктопроводе в ХМАО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Ростехнадзора изучит причины аварии на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором, по предварительным данным могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

"По предварительным расчётам в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "СибурТюменьГаз" управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные сомнения", - отметил Виль.

По его данным, руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. "В настоящее время в районе происшествия работает МЧС. Как только позволят условия, наши инспекторы и другие члены комиссии приступят к изучению ситуации на месте", - написал он.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС ХМАО "Интерфаксу" уточнили, что процесс технологического выгорания на месте аварии на продуктопроводе под Нижневартовском продолжается.

По словам собеседника агентства, на месте аварии находятся сотрудники Нижневартовского гарнизона, к ним едут сотрудники окружного подразделения, однако пока они не прибыли на место аварии.

Как сообщалось, 6 марта в акватории реки Обь в районе Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) произошел пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). В компании заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

Прокуратура Нижневартовского района начала проверку по факту аварии на продуктопроводе. На место происшествия выехал и.о. прокурора района и Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры установят обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, рассчитают размер ущерба окружающей среде, а также примут меры, направленные на возмещение вреда и привлечение виновных лиц к ответственности.

ХМАО

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