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Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе, четверо получили травмы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

"По уточненным данным, трое погибших (один ребенок), четверо травмированных", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Ферина поступило в 00:04 мск в воскресенье. Спасатели эвакуировали 150 жильцов дома, в числе которых 46 детей. Пожару присвоен повышенный ранг.

Известно, что возгорание произошло на четвертом этаже. В 1:40 мск пожарные погасили открытое пламя, тушение продолжается.

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