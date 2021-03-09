Космонавты замазали герметиком вторую трещину на МКС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) нанес слой герметика на вторую трещину на МКС, следует из переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

"Большое спасибо за работу, Сергей. Завтра мы наносим слой номер два", - сказал представитель ЦУПа.

Из-за труднодоступности трещины экипаж попробовал нанести герметик с помощью специальных пластин. С первой попытки это сделать не удалось, большая часть герметика осталась на пластине. После этого было предложено использовать специальные ленты.

Как сообщали ранее в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия", на вторник запланировано нанесение первого слоя герметика на вторую трещину. Накануне космонавты проработали с наземными специалистами план ремонтно-восстановительных работ.

4 марта заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что экипаж МКС приступит к герметизации второй трещины на станции на этой неделе. "Со второй мы начнем работать с 8 на 9 марта", - сказал Гидзенко.

Ранее космонавты заклеили первую трещину специальной армированной заплаткой. Члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. Затем экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС подходит к концу

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.