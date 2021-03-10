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Космонавты окончательно герметизируют трещины на МКС в среду

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС в среду нанесет второй слой герметика на вторую трещину на станции, в пятницу, 12 марта, проверит, продолжается ли утечка воздуха, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в "Роскосмос").

Согласно плану работ, космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков в два этапа в течение дня нанесут второй слой герметика на трещину, заявили в пресс-службе.

По ее данным, после этого "для проверки уровня давления в модуле 12 марта запланировано закрытие люка переходной камеры".

Как сообщал заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, всего на станции были обнаружены две трещины.

Накануне, 9 марта, космонавты нанесли на вторую трещину первый слой герметика. Из-за труднодоступности трещины - она расположена под трубой - это удалось сделать только со второй попытки.

На прошлой неделе космонавты заклеили первую трещину специальной армированной заплаткой. Члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить поврежденную зону к дальнейшей герметизации. Затем экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

Трещины на МКС

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

МКС РКК Энергия

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