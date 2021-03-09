Грузия заинтересовалась китайскими вакцинами от COVID-19

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщила во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния.

По словам Габуния, китайские вакцины, в особенности Sinopharm, до конца марта могут быть авторизованы Всемирной организацией здравоохранения.

Она отметила, что Sinopharm уже одобрена в Венгрии.

Кроме этого Габуния сообщила о переговорах с другими компаниями, которые производят вакцины, в частности с американской Moderna. Также подключены все дипломатические каналы для своевременного импорта вакцин из Индии, добавила замминистра.

Она выразила уверенность, что с конца марта в Грузии начнется программа вакцинации.

На первом этапе, по ее информации, ожидается поставка закупленных через платформу COVAX вакцин AstraZeneca и Pfizer.

На прошлой неделе генеральный директор грузинского Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе сообщил журналистам, что с американской биотехнологической компанией Novavax Inc достигнута предварительная договоренность о поставке в страну к концу июня текущего года 1 миллиона доз вакцины Novavax.

По его мнению, к этому времени вакцина Novavax будет одобрена международными организациями и регулирующими органами.

Тогда же он сообщил, что Грузия в текущем месяце ожидает получить 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

В Грузии, по данным грузинского Минздрава, с начала пандемии было подтверждено 273 137 случаев заражения COVID-19, скончалось 3 601 человек. Во вторник утром было зафиксировано 139 новых больных за сутки, скончалось 10 человек.

Между тем, глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе во вторник на брифинге сообщил, что в стране зафиксирован первый случай реинфицирования. По его словам, COVID-19 выявлен у пациента, который переболел им около трех месяцев назад.

На прошлой неделе в Минздраве Грузии подтвердили, что в стране у 31 человека подтвержден так называемый британский штамм коронавируса COVID-19.