Китай подарил Грузии 100 тыс. доз вакцины Sinovac

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Грузию в четверг вечером доставлены 100 тысяч доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса COVID-19, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Подаренная Китаем вакцина Sinovac в Грузии", - написал Залкалиани в твиттере, выразив китайской стороне благодарность.

Он также выразил благодарность Венгрии за помощь в безопасной транспортировке вакцины, поскольку эта партия вакцины была доставлена самолетом венгерской авиакомпании Wizz Air.

Ранее в четверг замглавы грузинского Минздрава Тамара Габуния заявила на брифинге, что применение вакцины Sinovac в Грузии планируется начать после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения, что, как ожидается, должно произойти в начале мая текущего года.

Ранее в апреле Грузия закупила также 100 тысяч доз другой китайской вакцины - "Синофарм", а в марте в Грузию были доставлены первые партии вакцин AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

В минувший вторник глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ходе телефонного разговора обсудил с председателем правления и главным исполнительным директором американской фармацевтической корпорации Pfizer Альбертом Бурлой вопрос поставок в Грузию дополнительной партии доз вакцины Pfizer. Как сообщили в пресс-службе премьера, речь идет об 1 миллионе доз.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 тыс. 433 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 18 человек. В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 308 тыс. 834 случаев заражения, всего скончалось 4 тыс. 95 человек. На прошлой неделе в грузинском Минздраве сообщили, что в стране на данном этапе в 70-80% случаев циркулирует "британский" штамм COVID-19.