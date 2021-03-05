Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

"Британский" штамм COVID-19 в Грузии подтвержден у 31 человека

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Грузии у 31 человека подтвержден так называемый британский штамм коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу заместитель генерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями страны Паата Имнадзе.

"К счастью, пока он не получил широкое распространение у нас в стране. Всего подтвержден 31 случай", - сказал Имнадзе в эфире грузинского телеканала "Рустави-2", отметив, что речь идет о трех группах зараженных.

По его словам, во всех случаях болезнь протекала в легкой форме, и они проходили лечение на дому.

В Грузии, по данным Минздрава страны, с начала пандемии было подтверждено 272 262 случая заражения COVID-19, скончалось 3 563 человека.

За минувшие сутки зафиксировано 390 новых случаев заражения, умерли 10 человек.

Хроника коронавируса. Март.

11
В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-194 марта.На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Паата Имнадзе Грузия Коронавирус Великобритания

Новости

Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель

Марка Jeep готова отказаться от названия Cherokee

Марка Jeep готова отказаться от названия Cherokee

США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных
Пандемия коронавируса

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Пандемия коронавируса

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');