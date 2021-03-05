"Британский" штамм COVID-19 в Грузии подтвержден у 31 человека

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Грузии у 31 человека подтвержден так называемый британский штамм коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу заместитель генерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями страны Паата Имнадзе.

"К счастью, пока он не получил широкое распространение у нас в стране. Всего подтвержден 31 случай", - сказал Имнадзе в эфире грузинского телеканала "Рустави-2", отметив, что речь идет о трех группах зараженных.

По его словам, во всех случаях болезнь протекала в легкой форме, и они проходили лечение на дому.

В Грузии, по данным Минздрава страны, с начала пандемии было подтверждено 272 262 случая заражения COVID-19, скончалось 3 563 человека.

За минувшие сутки зафиксировано 390 новых случаев заражения, умерли 10 человек.