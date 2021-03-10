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Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям

Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Школьникам во многих странах мира пришлось на год прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме, а в других - готовятся это сделать

Так, в большинстве европейских стран образовательные учреждения уже открыты, в том числе детские сады, однако действует ряд ограничений.

C 22 февраля в Германии открыты начальные школы, ученики занимаются группами по очереди. Правила сильно разнятся в зависимости от каждого региона. В Берлине, например, ученики начальных классов учатся с 22 февраля, но ходить в школу не обязаны - занятия можно посещать дистанционно онлайн. Те, кто все же решит прийти в школу, обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для школьников с 4 по 6 классы очные занятия начались с 9 марта, ученики 10-13 классов начнут заниматься очно предположительно с 17 марта.

Франция практически не закрывала школы с мая прошлого года. В образовательных учреждениях действуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры. 25 февраля премьер-министр страны Жана Кастекса отметил, что власти Франции приняли "хорошее решение", не прервав полностью очную работу школ в течение такого долгого периода.

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В Испании школы открылись в сентябре 2020 года, обязательное ношение масок варьируется в зависимости от возраста учащихся. Кроме того, если в классе выявляют случай заражения COVID-19, то на карантин отправляют всех одноклассников.

В свою очередь власти Бельгии, обсуждая ослабление ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19, постоянно подчеркивали, что главным предметом беспокойства является нарушение нормального учебного процесса в школах. С начала второй волны пандемии минувшей осенью большинство учащихся средних школ были переведены на гибридное обучение: 50% занятий проходило очно и 50% - дистанционно. 5 марта было решено разрешить ученикам, испытывающим трудности в обучении, в марте вернуться к полностью очным занятиям. С 19 апреля, после пасхальных каникул, все классы начальных и средних школ смогут вернуться к 100% очному обучению.

В Италии премьер страны Марио Драги подписал указ, предусматривающий закрытие всех учебных заведений в "красных" зонах с наиболее высоким темпом распространения коронавируса. Кроме того, губернаторы многих областей с "оранжевым" или "желтым" уровнем опасности по собственной инициативе тоже закрыли школы. В итоге основная часть итальянских учащихся занимается удаленно. Власти страны не делают прогнозов по поводу того, когда учебные заведения возобновят работу в нормальном режиме.

Португалия остается одной из стран ЕС, где действуют наиболее строгие правила ограничений в связи с COVID-19. В частности, в Португалии школы до сих пор остаются закрытыми, ожидается, что в четверг правительство рассмотрит план по снятию мер безопасности, в котором будет описано, как именно школьники будут возвращаться к занятиям. Издание "Публику" пишет, что директора государственных школ настаивают на том, чтобы как можно скорее вернуть в школы детей младших ступеней обучения, поскольку они тяжелее других переносят изоляцию. Также они считают, что необходимо в первую очередь открыть центры дошкольного образования и детские сады.

Миллионы школьников в Великобритании вернулись к занятиям на этой неделе. До этого более двух месяцев учащиеся находились на дистанционном обучении. Многие британские школы пока не возобновили работу в полном объеме, они тестируют учеников на коронавирус перед тем, как допустить их к очным занятиям. Ношение масок и тестирование учащихся на COVID-19 в школах Великобритании носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Трудности с работой учебных заведениях, наблюдаются и на Ближнем Востоке. Например, в Иордании школы успели поработать лишь около месяца и со среды снова закрываются из-за роста заболеваемости коронавирусом. Когда вновь дети смогу вернуться в школы, пока не ясно.

В Израиле, где полным ходом идет вакцинация против коронавируса, работают пока не все школы. В Израиле старшеклассники вернулись к очному обучению в тех городах, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели. Во многих городах школьники вернутся в школы как минимум на два-три дня в неделю. Однако в нескольких израильских городах дети все еще продолжают обучение в удаленном режиме.

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В Бразилии, где наблюдается одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19, школы по большей части остаются закрытыми, в частности, государственные учебные заведения. Однако в некоторых штатах допускается работа частных школ. Многие специалисты критикуют открытие детских образовательных учреждений, поскольку считают, что в этих местах высок риск заражения, а усугубляется ситуация тем, что там нет налаженной системы постоянного тестирования. Они призывают как можно дольше не открывать школы, указывая также на сопряженные риски, например, необходимость добираться на общественном транспорте, а также проводить в закрытом помещении большое количество времени.

В Китае из-за вспышки коронавируса учеба не возобновлялась до конца февраля прошлого года. Кружки и любые дополнительные занятия офлайн тоже были запрещены. Учащиеся вернулись в школы и другие учебные заведения, когда эпидемиологическая обстановка в их регионах улучшилась. Это произошло в разное время. Так, в Шанхае и Гуандуне школы постепенно начали открываться с апреля, а в Ухане они были закрыты семь месяцев.

Окончательно школы открылись в сентябре прошлого года. К этому моменту в стране уже регистрировались только единичные случаи заражения коронавирусом. Меры предосторожности вводились в зависимости от обстановки в регионах.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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