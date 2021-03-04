Министр просвещения назвал шестидневки в школах вынужденной мерой

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Введение шестидневного обучения в ряде российских школ было вынужденной мерой из-за пандемии, вероятно, они смогут вернуться к привычному режиму работы в следующем году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневку для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за пандемии коронавируса.

"Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы", - добавил министр.

Он заметил, что сейчас делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его словам, всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы.

Министра также попросили прокомментировать предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение, чтобы дети могли больше времени уделять родным, хобби и прогулкам на свежем воздухе.

"Перевод на пятидневку или шестидневку - это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется", - сказал Кравцов.