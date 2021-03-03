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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:03Заразились
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80-летний Пеле привился от коронавируса и призвал носить маски

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил на своей странице в инстаграме, что сделал прививку от коронавируса.

"Сегодня незабываемый день - мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока большинство людей не вакцинируются", - написал Пеле.

Он также посоветовал мыть руки, не выходить из дома без маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает третье место по числу случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране было зарегистрировано более 10,5 млн случаев заражения, скончались 255 720 человек, выздоровели более 9,4 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Пеле Коронавирус

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