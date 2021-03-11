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Amnesty International обвинила военных Мьянмы в преднамеренных убийствах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Amnesty International обвинила военных Мьянмы, захвативших власть в стране, в том, что они все чаще применяют боевое оружие и преднамеренно убивают мирных демонстрантов, недовольных военным переворотом в стране, сообщает Associated Press.

Международная правозащитная организация отмечает, что изучила 50 видеозаписей и пришла к выводу, что убийства стали систематическими. "Многие из задокументированных убийств равносильны внесудебным казням", - говорится в сообщении.

По данным Amnesty International, силовики применяли против протестующих боевые патроны, в результате чего уже погибло около 60 человек. Полиция начала силовую операцию 27 февраля, после нескольких недель в целом мирных протестных акций. На следующий день The Guardian со ссылкой на данные ООН сообщала, что по меньшей мере 18 человек погибли в ходе протестов в Мьянме. Около 2 тыс. человек были задержаны силами безопасности после переворота.

Сообщается о новых, но пока не подтвержденных смертельных случаях 10 и 11 марта: полиция пыталась разогнать протестующих в городах и поселках по всей стране, используя слезоточивый газ и другое оружие. СМИ ранее сообщали, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь во время патрулирования крупнейшего города страны Янгона, где продолжаются протесты. Они провели рейды по квартирам: хотели изъять похищенное у полиции оружие. Задержаны сотни человек.

Кроме того, силы безопасности обыскали дома, где живут сотрудники железнодорожного вокзала в Янгоне, присоединившиеся к общей забастовке против военного переворота.

AP отмечает, что по мере того как массовые протесты набирают оборот, военный режим столкнулся с противостоянием со стороны этнических партизанских сил. До недавнего времени они лишь ограничивались осуждением государственного переворота.

Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций, режим применил жесткие меры подавления. СМИ отмечают, что переворот обратил вспять годы медленного движения к демократии в стране.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма

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