Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - заявляет EMA.

По данным агентства, количество случаев тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

Заявление от агентства поступило вслед за сообщениями о возникновении тромбов у привитых жителей Дании и о приостановке в этой стране вакцинации препаратом AstraZeneca.

"EMA известно, что органы здравоохранения Дании приостановили вакцинационную кампанию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности, пока идет полное расследование в отношении возникновения тромбов у людей, которые получили вакцину, в том числе в Дании, где человек скончался", - говорится в пресс-релизе агентства.

В документе отмечается, что комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанных с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca.

Так, по состоянию на 10 марта выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Связь между вакцинацией и болезнью пока не определена.

Следом использование данной вакцины приостановили в Норвегии, Исландии и Италии.

Кроме того, по меньшей мере, один случай предполагаемого тромбоза, возникшего вследствие прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca, зафиксирован в Нидерландах.

Сама компания AstraZeneca заявила, что безопасность препарата подтверждена последней стадией клинических испытаний.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Она создана совместно с учеными Оксфордского университета. Препарат векторный, и это означает, что он содержит ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.