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Франция не стала приостанавливать применение препарата AstraZeneca

В ряде стран ЕС вакцина вызвала опасения о возможных побочных эффектах тромбообразования

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил в четверг французское население, что нет причин приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, который в последние дни вызвал в ряде стран ЕС опасения о возможном побочном эффекте тромбообразования.

"Согласно данным Национального агентства безопасности лекарственных средств, которое следует рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств, нет необходимости приостанавливать вакцинацию с использованием AstraZeneca", - сказал министр в телевизионном эфире, отвечая на соответствующий вопрос.

"Систематически, каждый раз, когда есть заявления о серьезных нежелательных эффектах, проводятся расследования. На пять миллионов европейцев у 30 человек были осложнения со свертываемостью крови. Каждая история болезни этих пациентов была проанализирована, чтобы найти причинную связь с вакцинацией. Официально таковая пока не установлена", - отметил он.

По его словам, статистически соотношение пользы и риска вполне обнадеживающее.

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Это решение было принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы.

"Пока что не было определено, что вакцина и образование тромбов взаимосвязаны", - подчеркивали датские службы здравоохранения.

Вслед за Данией, по сообщениям СМИ, из-за предосторожности временно приостановили использование AstraZeneca Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Эстония.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия таких вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

AstraZeneca Франция Оливье Веран

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