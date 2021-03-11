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Подозрение на тромбоз у привившегося вакциной AstraZeneca выявлено в Нидерландах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах врачи выявили один случай предполагаемого тромбоза, возникшего у человека после прививки от коронавируса вакциной производства AstraZeneca. Как передает RTL Nieuws, об этом сообщил Нидерландский Центр побочных эффектов Lareb, но подчеркнул, что тромбоз еще не подтвержден и что пациенту госпитализация не требуется.

Ранее власти Дании приостановили применение этого препарата на две недели после того, как у нескольких человек после вакцинации образовались тромбы. Также от использования вакцины от AstraZeneca временно отказались Норвегия, Исландия и Италия.

Глава Минздрава Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что в этой стране вакцинацию этим препаратом прерывать не планируют, сообщает NOS. По его словам, пока не доказана связь между прививкой и тромбозом, и нидерландские эксперты, скорее, склоняются к версии, это этой связи вовсе нет. До сих пор исследования не выявили тромбоз в числе побочных эффектов от использования этой вакцины.

Европейский регулятор EMA сообщил, что ведет свою проверку, но пока склоняется к версии, что тромбоз не связан с вакцинацией. Из 3 млн человек, которые получили вакцину от AstraZeneca в Европе, тромбоз выявили у 22 , отметили в ведомстве.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер напомнил, что накануне EMA по аналогичному случаю в Австрии в предварительном заключении не установило связи подобных осложнений с вакцинацией. Представитель ЕК предложил дождаться окончательных выводов агентства, которое, будучи научной организацией, должно давать авторитетные оценки в таких ситуациях.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Нидерланды Дания Хуго де Йонге ЕМА коронавирус

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