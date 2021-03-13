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Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин
МКС
Фото: NASA/PA Wire/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Давление в изолированном отсеке на Международной космической станции (МКС), где ранее заделали две трещины, снизилось на 60 мм за ночь, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера - ИФ) 678", - сказал он в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля "Звезда", где заделали трещины, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле. В минувшую среду космонавты загерметизировали вторую трещину. На прошлой неделе экипаж покрыл герметиком первую трещину на МКС.

Заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко ранее сообщал, что всего на станции были обнаружены две трещины.

Как отмечали в РКК "Энергия", все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА.

МКС

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