Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:00Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

Космонавты в пятницу проверят, прекратилась ли утечка воздуха на МКС

Космонавты в пятницу проверят, прекратилась ли утечка воздуха на МКС
/ftproot/textphotos/2021/03/12/Int_700.jpg

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в пятницу, закроет люки в отсек модуля "Звезда" для проверки уровня давления, где заделали трещины, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха на МКС.

Как сообщали в корпорации накануне, экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле.

Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко ранее сообщал, что всего на станции были обнаружены две трещины.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на станции.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

МКС РКК Энергия Роскосмос NASA Юрий Гидзенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики объемом $1,9 трлн
Экономический кризис

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний

Опрос PwC показал максимальный за 5 лет оптимизм руководства компаний
Пандемия коронавируса

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок
Пандемия коронавируса

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Пандемия коронавируса

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Пашинян опять отправил предложение назначить Давтяна главой Генштаба

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Экономический кризис

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');