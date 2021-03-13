Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 060 483+489 009

Аэропорт Алма-Аты возобновил работу после крушения АН-26

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Алма-Аты возобновлены прием и отправка авиарейсов, ранее задержанных из-за крушения военного самолета, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе воздушной гавани.

Как рассказали агентству в пресс-службе, ограничения действовали чуть более часа после сообщения о происшествии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алма-Аты был задержан ряд рейсов из-за инцидента с АН-26.

По данным МЧС, в 17:25 по времени Алма-Аты от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алма-Аты пропал с радаров и совершил аварийную посадку в городском аэропорту.

В результате ЧП четыре человека погибли, двое были доставлены в больницу. Возгорание самолета ликвидировали в 18:02.

Казахстан Алма-Ата АН-26

Новости по теме

Новости

Разбившийся Ан-26 принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана

Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Алма-Ате

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн
Пандемия коронавируса

Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID
Пандемия коронавируса

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');