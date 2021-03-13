Аэропорт Алма-Аты возобновил работу после крушения АН-26

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Алма-Аты возобновлены прием и отправка авиарейсов, ранее задержанных из-за крушения военного самолета, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе воздушной гавани.

Как рассказали агентству в пресс-службе, ограничения действовали чуть более часа после сообщения о происшествии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алма-Аты был задержан ряд рейсов из-за инцидента с АН-26.

По данным МЧС, в 17:25 по времени Алма-Аты от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алма-Аты пропал с радаров и совершил аварийную посадку в городском аэропорту.

В результате ЧП четыре человека погибли, двое были доставлены в больницу. Возгорание самолета ликвидировали в 18:02.