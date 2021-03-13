Разбившийся Ан-26 принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Алма-Ате самолет Ан-26 принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщила пресс-служба КНБ.

По данным комитета, на борту находились шесть членов экипажа, из которых 4 погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Причины авиационного происшествия выясняются, уточнили в КНБ.

Ранее в пресс-службе аэропорта подтвердили, что Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алма-Ату при заходе на посадку упал в начале взлетной полосы.