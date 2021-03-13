Крушения АН-26 привело к задержке рейсов в аэропорту Алма-Аты

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Алма-Аты (Казахстан) задерживается ряд авиарейсов из-за крушения военного самолета.

По данным гостелеканала 24kz, это рейсы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. Как сказал собеседник агентства, пассажирам рекомендуется уточнять данные у авиакомпаний.

По данным МЧС, в 17:25 по времени Алма-Аты от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алма-Аты пропал с радаров и совершил аварийную посадку в городском аэропорту.

В результате ЧП четыре человека погибли, двое были доставлены в больницу. Возгорание самолета ликвидировали в 18:02.