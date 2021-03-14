Пхеньян не отреагировал на попытки администрации Байдена установить контакт

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце пыталась по различным каналам установить контакт с властями Северной Кореи, выяснил CNN. Однако ответа официального Пхеньяна в Вашингтоне не дождались.

"Мы несколько раз обращались к властям КНДР по разным каналам, включая нью-йоркский, начиная с февраля. Это делалось с целью уменьшения риска эскалации. Мы не не получили никакого ответа от Пхеньяна. Более года нет активного диалога между США и Северной Кореей, несмотря на попытки США его установить", - сказал представитель Вашингтона.

Он не привел других подробностей того, какие попытки установления контакта предпринимались. Однако уточнил, что администрация Байдена проводит пересмотр политики США в отношении КНДР, в том числе "всех имеющихся возможностей ответа на растущую угрозу Северной Кореи, которую страна представляет для своих соседей и всего мира".

В ходе этого процесса чиновники консультировались с представителями прошлых администраций, у которых есть опыт взаимодействия с КНДР. В том числе и с представителями администрации Дональда Трампа. Также американские официальные лица общались с коллегами из Японии и Южной Кореи.