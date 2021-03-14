В Казахстане началась расшифровка черного ящика упавшего Ан-26

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бортовой самописец потерпевшего крушение в Алма-Аты военно-транспортного самолета Ан-26 извлечен, специалисты занимаются расшифровкой данных, сообщила в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Как отметили в пресс-службе, результаты этих работ будут озвучены в ближайшее время.

В ведомстве также сообщили, что правительство Казахстана создало экспертную комиссию для выяснения причин ЧП, в ее состав вошли представители КНБ, министерств обороны и внутренних дел.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения Ан-26.

В КНБ сообщили, что с родными и близкими погибших и пострадавших в авиакатастрофе работают психологи, для оказания медицинской помощи также задействовали специалистов госпиталя комитета в Алма-Аты.

В ведомстве отметили, что КНБ проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации похорон.

Военно-транспортный самолет Ан-26 Авиационной службы КНБ Казахстана потерпел крушение накануне при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из которых погибли, а двое получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Досудебное расследование начато по статье 464, части 3 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК республики.