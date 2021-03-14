Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 060 483+489 009

Состояние пострадавших при крушении Ан-26 в Алматы осталось тяжелым

Состояние пострадавших при крушении Ан-26 в Алматы осталось тяжелым
Фото: Алихан Сариев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Двое членов экипажа, пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в Алматы, прооперированы, их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления общественного здоровья мегаполиса.

"Пострадавшим проведены операции, сделано все для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое", - сказал собеседник.

В минувшую субботу при заходе на посадку в аэропорту Алматы потерпел крушение самолет Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из которых погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами, переломами и ожогами.

Казахстан

Новости

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

Что произошло за день: суббота, 13 марта

Разбившийся Ан-26 принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана

Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Алма-Ате

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн
Пандемия коронавируса

Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');