Состояние пострадавших при крушении Ан-26 в Алматы осталось тяжелым

Фото: Алихан Сариев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Двое членов экипажа, пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в Алматы, прооперированы, их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления общественного здоровья мегаполиса.

"Пострадавшим проведены операции, сделано все для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое", - сказал собеседник.

В минувшую субботу при заходе на посадку в аэропорту Алматы потерпел крушение самолет Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из которых погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами, переломами и ожогами.