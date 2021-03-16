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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
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Во французской Бретани обнаружили новый штамм COVID-19

Во французской Бретани обнаружили новый штамм COVID-19
Архивное фото
Фото: Siegfried Modola/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главное управление здравоохранения Франции объявило об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в регионе Бретань на северо-западе страны, сообщают французские СМИ.

"Молекулярный анализ, проведенный институтом Пастера, позволил выявить новый вариант (коронавируса - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 13 марта в регионе Бретань выявили 79 случаев заражения коронавирусом, восемь из них имели мутацию.

Между тем, в Главном управлении здравоохранения Франции указали, что на данный момент не могут сказать, является выявленный штамм более заразным или опасным, чем обнаруженные ранее.

Эксперты служб здравоохранения Франции сейчас проводят исследования нового штамма.

За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев заражения коронавирусом, около 90 тыс. из них имели летальный исход.

Ранее различные штаммы были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, и о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, новые варианты вируса более заразны. Также поступала информация, что "бразильская" разновидность вируса более устойчива к действию вакцин, нежели иные варианты коронавируса.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Франция Бретань

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