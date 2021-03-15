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Лукашенко дал старт работе комиссии по выработке поправок к Конституции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 15 марта, Дня Конституции, начала работу конституционная комиссия, с ее участниками встретился и дал им напутствие президент Александр Лукашенко, передает "БелТА".

Он предупредил, что работа комиссии должна быть гласной и открытой, а ее доступность для инициатив народа он назвал условием доверия общества к результатам ее деятельности. Главной задачей изменения Конституции, по его словам, должно быть то, чтобы каждая ее норма служила сохранению страны.

О создании комиссии на прошлой неделе сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. В нее вошли 34 человека - высокопоставленные чиновники, депутаты обеих палат парламента, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, сфер науки и образования, культуры и спорта. Для примера TUT.BY приводит премьер-министра Романа Головченко, главу Администрации президента Игоря Сергеенко, паралимпийца Алексея Талая, руководителя Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и сенатора Олега Руммо, бывшего генпрокурора Григория Василевича.

Лукашенко напомнил членам комиссии, что уже поступило много предложений по поправкам к Конституции, они выдвигались на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Теперь, по его словам, комиссия должна организовать широкое обсуждение внесенных предложений, в том числе с помощью СМИ и электронной коммуникации.

Президент напомнил, что действующая Конституция была принята 27 лет назад и стала символом "свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа". Он выразил уверенность, что она себя не исчерпала. Он привел данные недавнего соцопроса, по которому больше 65% белорусов не считают нужным менять Основной закон.

Членам конституционной комиссии Лукашенко рекомендовал учитывать передовой международный опыт, но ставить во главу угла национальные интересы, политические и правовые традиции.

На Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале 2022 года его вынесут на референдум.

Политические оппоненты президента ранее в марте представили свою концепцию новой Конституции Белоруссии, которая предусматривает переход к парламентской республике от президентской.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Белоруссия Конституция Александр Лукашенко ВНС Петр Миклашевич Роман Головченко

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