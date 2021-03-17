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В суды Белоруссии направили почти 470 уголовных дел о протестах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В суды Белоруссии направлены 468 уголовных дел, связанных с участием в протестных акциях против итогов выборов президента страны, сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры.

"К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осуждены более 400 человек.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Несогласные с итогами выборов требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения нового голосования. В последнее время акции носят локальный характер.

Белоруссия

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