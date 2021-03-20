Белорусской правозащитнице Рябковой продлили арест до 17 июня

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии продлили на три месяца арест правозащитницы Марфы Рябковой, сообщили в субботу в незарегистрированном в стране правозащитном центре "Весна".

По данным центра, ее арест продлен до 17 июня. В "Весне" отметили, что это будет девять месяцев со дня задержания правозащитницы.

Координатор волонтерской службы "Весны" Рябкова находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске уже более 6 месяцев.

Как рассказали в центре, сначала ей предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК (обучение или другая подготовка людей для участия в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности). В феврале, когда завершился срок содержания под стражей, Рябковой было выставлено обвинение еще по двум статьям. Сейчас ей грозит 12 лет лишения свободы, отметили в "Весне".