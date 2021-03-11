Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 030 945+473 138

Сергея Тихановского в Белоруссии обвинили по четырем статьям УК

Сергея Тихановского в Белоруссии обвинили по четырем статьям УК
Фото: Вадим Рымаков/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который является мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним людей, сообщается в четверг на сайте белорусского Следственного комитета.

Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК) и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Белоруссии.

По данным следствия, обвиняемые долгое время активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии в период после выборов. "Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - отметили в ведомстве.

В миреТихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужуТихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужуЧитать подробнее

Деструктивные блогеры и ущерб почти на 100 млн рублей

В СК сообщили, что собраны доказательства взаимосвязи преступлений с деятельностью экстремистов, занимавшихся манипулированием общественным сознанием с помощью деструктивных телеграм-каналов (в том числе признанных экстремистскими), что подтверждается в том числе заключениямилингвистических и психологических экспертиз.

"Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством", - подчеркнули в комитете.

Кроме этого, заявили в ведомстве, в мае 2020 года Тихановский мешал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем, угрожая председателю комиссии Лидии Ермошиной. "Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", - добавили в СК.

Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших, осмотрели более 160 единиц техники, где обнаружили переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей (почти 100 млн руб. - ИФ), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", - сообщили в ведомстве.

В миреСостоялся телефонный разговор Светланы и Сергея ТихановскихЧитать подробнее

Ранее Следственный комитет завершил расследование выделенных из "дела Тихановского" девяти уголовных дел в отношении 25 человек, в том числе блогеров и людей, обвиненных в подготовке к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Задержание Тихановского

29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников. Они были арестованы.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Белоруссия Сергей Тихановский

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 11 марта

Пандемия коронавируса

Почти 80 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Бразилии за сутки

Госсекретарь США допустил расширение санкций против "Северного потока 2"

В Twitter подтвердили масштабное замедление работы сервиса в России

Конгресс США окончательно принял пакет мер поддержки экономики на $1,9 трлн

Британский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочих

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Путин и Эрдоган договорились вскоре встретиться "с глазу на глаз"

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');