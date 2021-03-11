Сергея Тихановского в Белоруссии обвинили по четырем статьям УК

Фото: Вадим Рымаков/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который является мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним людей, сообщается в четверг на сайте белорусского Следственного комитета.

Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК) и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Белоруссии.

По данным следствия, обвиняемые долгое время активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии в период после выборов. "Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - отметили в ведомстве.

Деструктивные блогеры и ущерб почти на 100 млн рублей

В СК сообщили, что собраны доказательства взаимосвязи преступлений с деятельностью экстремистов, занимавшихся манипулированием общественным сознанием с помощью деструктивных телеграм-каналов (в том числе признанных экстремистскими), что подтверждается в том числе заключениямилингвистических и психологических экспертиз.

"Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством", - подчеркнули в комитете.

Кроме этого, заявили в ведомстве, в мае 2020 года Тихановский мешал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем, угрожая председателю комиссии Лидии Ермошиной. "Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", - добавили в СК.

Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших, осмотрели более 160 единиц техники, где обнаружили переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей (почти 100 млн руб. - ИФ), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", - сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет завершил расследование выделенных из "дела Тихановского" девяти уголовных дел в отношении 25 человек, в том числе блогеров и людей, обвиненных в подготовке к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Задержание Тихановского

29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников. Они были арестованы.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.