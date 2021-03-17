Honda остановит заводы в США и Канаде на неделю из-за нехватки запчастей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor сообщил, что на следующей неделе остановит работу большинства своих предприятий в США и Канаде из-за проблем с цепочками поставок.

Среди причин компания назвала задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, связанные с пандемией проблемы и последствия суровой зимы в центральной части США.

Большая часть из пяти североамериканских заводов Honda будет остановлены на неделю с 22 марта. В сообщении не уточняется, какие именно предприятия встанут.

Honda предупредила, что продолжительность перерыва может измениться в зависимости от ситуации с поставками комплектующих, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Honda по итогам торгов в среду снизились на 1,4%. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца выросла почти на 8%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 11,8% за этот период.