Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 695 785+477 725

Honda остановит заводы в США и Канаде на неделю из-за нехватки запчастей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor сообщил, что на следующей неделе остановит работу большинства своих предприятий в США и Канаде из-за проблем с цепочками поставок.

Среди причин компания назвала задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, связанные с пандемией проблемы и последствия суровой зимы в центральной части США.

Большая часть из пяти североамериканских заводов Honda будет остановлены на неделю с 22 марта. В сообщении не уточняется, какие именно предприятия встанут.

Honda предупредила, что продолжительность перерыва может измениться в зависимости от ситуации с поставками комплектующих, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Honda по итогам торгов в среду снизились на 1,4%. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца выросла почти на 8%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 11,8% за этот период.

Honda Япония США Канада

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Что случилось этой ночью: среда, 17 марта

Подозреваемый в стрельбе в трех массажных салонах в Джорджии задержан

Семеро погибли при стрельбе в трех массажных салонах штата Джорджия

Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

CNN узнал о новом раунде санкций США против России

Эстония не стала отказываться от вакцины AstraZeneca

США не увидели попыток других стран вмешаться в технический аспект выборов-2020

Литва решила приостановить применение вакцины AstraZeneca

Иранскую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');