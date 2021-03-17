Toyota вслед за Honda сообщила о приостановке заводов в Северной Америке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил, что из-за нехватки нефтепродуктов приостановит работу предприятий в Северной Америке.

Это повлияет на выпуск автомобилей в штате Кентукки и в Мексике, а также на завод по выпуску двигателей в Алабаме.

Ранее о приостановке заводов в США и Канаде ориентировочно на неделю объявила Honda Motor. Компания сослалась на проблемы с цепочками поставок - задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, последствия пандемии и морозов в центральной части США. Сроки перерыва компания увязала с ситуацией с поставками комплектующих.

Котировки акций Honda по итогам торгов в среду снизились на 1,4%. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца выросла почти на 8%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 11,8% за этот период.

Цена бумаг Toyota выросла в среду на 0,5%. За три месяца рыночная стоимость компании повысилась на 4,1%.