Госдеп ограничил въезд в США китайским чиновникам, притесняющим мусульман

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон вводит визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном ведомством во вторник.

"Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений для официальных лиц правительства и Коммунистической партии Китая, которые, предположительно, несут ответственность или причастны к задержанию или жестокому обращению с уйгурами, казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьзяне в Китае", - написано в документе.

В нем отмечается, что ограничения могут коснуться также членов семей китайских чиновников, попавших в "черный список" Госдепа.

Накануне Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман в КНР.

США неоднократно критиковали Китай за несправедливое, по мнению Вашингтона, отношение к уйгурам и представителям других мусульманских меньшинств, массово проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По данным CNN, до 800 тысяч уйгуров помещены в "лагеря политического воспитания", а в местах проживания мусульманских меньшинств за ними ведется слежка с использованием технологий распознавания лиц и GPS-датчиков, у взрослого населения собирают образцы ДНК.

Власти Китая оправдывают жесткие меры в отношении мусульманских меньшинств в стране борьбой с экстремизмом и терроризмом.