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В Индии пропадает 6,5% доз COVID-вакцины из-за нежелания прививаться

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Индии около 6,5% доз вакцины от коронавируса выбрасывают, поскольку люди неактивно идут на вакцинацию. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на министра здравоохранения Раджеша Бхушана.

После вскрытия ампулы препарат нужно использовать в течение четырех часов, и власти призывают делать это оптимально. Однако многие люди, в частности, проживающие в сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.

В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.

Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.

Индия

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