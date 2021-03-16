Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna объявила о начале нового этапа испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, в ходе которого эффективность препарата проверят на детях в возрасте от полугода до 12 лет.

"Moderna сегодня объявила, что первые участники получили дозу вакцины в рамках этапа исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет", - говорится в заявлении компании.

Компания поясняет, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди "здоровых детей в США и Канаде".

В ходе этого этапа специалисты намерены "оценить безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины мРНК-1273, которые вводятся с разницей в 28 дней".

Ранее американская компания Moderna сообщала о 94,1% эффективности своего препарата.