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В Казахстане 60% населения планируют привить "Спутником V" и отечественной вакциной

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Шесть миллионов казахстанцев, которые планируется привить от коронавируса в 2021 году, получат российскую вакцину "Спутник V" и отечественную QazCovid-In, сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков.

"Мы смогли одними из первых локализовать производство "Спутника V" и предоставить для вакцинации. Второе, то, что сейчас разрабатывается наша вакцина QazCovid-In, и ставки мы делаем на наши вакцины", - сказал Асылбеков, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в Казахстане до сих пор не доступны зарубежные вакцины.

Он добавил, что в Минздраве надеются провакцинировать 60% населения двумя этими вакцинами.

Ранее министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что в течение 2021 года в Казахстане с населением 18,8 млн намерены вакцинировать 6 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 17 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V QazCovid-In Казахстан Коронавирус

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