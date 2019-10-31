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Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.

"Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Так там ответили на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что 27 октября на севере Мозамбика погибли пять граждан РФ. По данным некоторых СМИ, все они были обезглавлены.

Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников. Мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Они сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

Издание без указания источника отметило, что убитые россияне были сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". По его данным, сотрудники этой компании помогают правительственным силам Мозамбика бороться против мятежников.

Мозамбик Россия

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