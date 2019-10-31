Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.

"Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Так там ответили на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что 27 октября на севере Мозамбика погибли пять граждан РФ. По данным некоторых СМИ, все они были обезглавлены.

Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников. Мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Они сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

Издание без указания источника отметило, что убитые россияне были сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". По его данным, сотрудники этой компании помогают правительственным силам Мозамбика бороться против мятежников.