В Кремле опровергли присутствие российских военных в Мозамбике

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщение некоторых СМИ о гибели российского военнослужащего в Мозамбике.

"Российских солдат там нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Касаясь ситуации в Мозамбике, где участились случаи столкновения исламистов с правительственными силами, пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве внимательно следят за обстановкой в этой африканской стране, в частности, и во всей Африке в целом.

"Сейчас ведется подготовка к саммиту "Россия-Африка", который состоится в Сочи, поэтому африканская тема близка и находится в заглавных строках нашей повестки дня", - сказал Песков.

В начале октября британская газета The Times написала, что в Мозамбик якобы прибыла группировка, состоящая почти из 200 российских военных, в том числе и бойцов спецназа, а также три боевых вертолета. По данным издания, военные РФ должны помочь африканской стране в борьбе с исламистами, а также обучить местных солдат.