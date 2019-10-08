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В Кремле опровергли присутствие российских военных в Мозамбике

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщение некоторых СМИ о гибели российского военнослужащего в Мозамбике.

"Российских солдат там нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Касаясь ситуации в Мозамбике, где участились случаи столкновения исламистов с правительственными силами, пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве внимательно следят за обстановкой в этой африканской стране, в частности, и во всей Африке в целом.

"Сейчас ведется подготовка к саммиту "Россия-Африка", который состоится в Сочи, поэтому африканская тема близка и находится в заглавных строках нашей повестки дня", - сказал Песков.

В начале октября британская газета The Times написала, что в Мозамбик якобы прибыла группировка, состоящая почти из 200 российских военных, в том числе и бойцов спецназа, а также три боевых вертолета. По данным издания, военные РФ должны помочь африканской стране в борьбе с исламистами, а также обучить местных солдат.

Дмитрий Песков Мозамбик

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