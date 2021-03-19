Филиппины разрешили применение "Спутника V"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Филиппины одобрили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" для экстренного использования, сообщило в пятницу Управление по контролю за продуктами и лекарствами страны.

За время пандемии коронавируса на Филиппинах зарегистрировано 640,9 тыс. случаев заражения и 12,8 тыс. связанных с инфекцией случаев смерти.

"Спутник V­" разработан в Институте Гамалеи. Это векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов. Доставлять генетическую информацию SARS-CoV-2 в клетки будет вектор - носитель на основе другого вируса. Два компонента вакцины - это препараты на основе двух разных векторов-аденовирусов. Людей иммунизируют ими в два этапа.