В Маниле фейковая новость накануне локдауна привела к очередям на вакцинацию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В столичном регионе Филиппин, куда входит Манила, с пятницы и до 20 августа введен режим изоляции в связи с ростом заболеваемости COVID-19, который, в частности, связывают с распространением более заразного штамма "дельта", сообщает агентство Associated Press (AP).

В манильской агломерации – 16 городов. В районе проживает около 13 млн человек. Ранее столичный регион так же закрывали на локдаун в марте и апреле.

Локдаун введен еще в трех провинциях страны, включая соседнюю с Манилой провинцию Лагуна, до 15 августа.

Дома разрешено покидать лишь сотрудникам предприятий первостепенной важности, а также тем жителям, которым нужна медицинская помощь или продовольствие. В Маниле введен комендантский час – с 20:00 до 4:00, в черте города выставлены полицейские блокпосты.

Между тем, отмечает AP, накануне локдауна в социальных сетях появилась ложная информация, что невакцинированным жителям нельзя будет ходить из дома на работу, или их будут лишать государственной денежной помощи. В результате у центров вакцинации в Маниле, Лас-Пиньясе, Антиполо образовались очереди в тысячи человек, не соблюдавших дистанцию.

Критики президента Филиппин Родриго Дутерте указывали, что он сам вызвал недопонимание, когда заявлял на прошлой неделе, что невакцинированным следует оставаться по домам в качестве меры предосторожности против распространения штамма "дельта" COVID-19.

Власти впоследствии разъяснили, что даже невакцинированные могут выходить наружу в случае медицинской необходимости. Также они могут получить разрешение для покупки еды, медикаментов и других необходимых товаров. Кроме того, власти призвали сограждан не верить дезинформации.

По данным AP, из примерно 109 млн жителей Филиппин полностью вакцинированы более 10,2 млн человек, а всего первую дозу вакцины получили около 22,4 млн человек. В 2021 году планируется иммунизировать порядка 70 млн человек. Однако начавшаяся в марте вакцинационная кампания столкнулась с нехваткой препаратов, перебоями в поставках и недоверием граждан.

Всего в стране зарегистрированы свыше 1,6 млн случаев коронавируса и 28 427 летальных исходов среди вакцинированных. В частности, на Филиппинах за последние недели выявили более 330 случаев штамма "дельта". Филиппины считаются второй – после Индонезии – наиболее пострадавшей от коронавируса страной Юго-Восточной Азии.