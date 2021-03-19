Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Вакцина "Спутник V" одобрена на Сейшельских Островах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" одобрена для применения на Сейшельских Островах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Сейшельские Острова", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ в пятницу.

Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

В настоящее время применение "Спутника V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Намибии, Азербайджане, Филиппинах и Камеруне.

Хроника коронавируса. Март.

21
18 марта. Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик".17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.Работа отделении интенсивной терапии больницы Casalpalocco в Риме
18 марта. Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик".
Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Сейшельские Острова РФПИ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии

Сотрудников военной разведки Болгарии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Пашинян останется врио премьера Армении до выборов в парламент 20 июня

Пашинян останется врио премьера Армении до выборов в парламент 20 июня

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина
Пандемия коронавируса

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после прививки от COVID

Греция увеличит до 4 тыс. человек недельную квоту на въезд туристов РФ

Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Что случилось этой ночью: пятница, 19 марта

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');