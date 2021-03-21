Франция готова использовать "Спутник V" после одобрения EMA

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Франция сможет использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", если она получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), заявил французский министр по европейским делам Клеман Бон.

"Производитель представил досье EMA. (...) Если она (вакцина - ИФ) будет авторизована, тем лучше, можно ее использовать. Мы к этому открыты", - сказал Бон в интервью каналу BFMTV.

Он также отметил, что "цель Франции - как можно быстрее иметь надежную вакцину".

Ранее в пятницу итальянский премьер Марио Драги заявил, что Италия может оказаться в ситуации, когда будет принимать решение по вопросу о допуске российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" самостоятельно - без Евросоюза. Также в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить "Спутник V", если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.