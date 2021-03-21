Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:49Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Франция готова использовать "Спутник V" после одобрения EMA

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Франция сможет использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", если она получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), заявил французский министр по европейским делам Клеман Бон.

"Производитель представил досье EMA. (...) Если она (вакцина - ИФ) будет авторизована, тем лучше, можно ее использовать. Мы к этому открыты", - сказал Бон в интервью каналу BFMTV.

Он также отметил, что "цель Франции - как можно быстрее иметь надежную вакцину".

Ранее в пятницу итальянский премьер Марио Драги заявил, что Италия может оказаться в ситуации, когда будет принимать решение по вопросу о допуске российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" самостоятельно - без Евросоюза. Также в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить "Спутник V", если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.

Хроника 09 января 2020 года – 21 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус COVID-19 Спутник V

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Риме решили провести исследование вакцины "Спутник V"

В Риме решили провести исследование вакцины "Спутник V"

Власти Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения

Шесть львов найдены мертвыми в заповеднике Уганды

Шесть львов найдены мертвыми в заповеднике Уганды
Пандемия коронавируса

В Эстонии прошли акции противников антикоронавирусных ограничений

Пандемия коронавируса

В Лондоне прошли акции против локдауна

В Лондоне прошли акции против локдауна

В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией

В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией

Запуск нового прототипа корабля Starship запланировали не ранее 24 марта

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио
Пандемия коронавируса

Ученые объяснили появление тромбов после прививки AstraZeneca аутоиммунной реакцией

Ученые объяснили появление тромбов после прививки AstraZeneca аутоиммунной реакцией

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');