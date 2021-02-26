"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Молдавия стала 38-й страной, одобрившей "Спутник V", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины в пятницу.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.