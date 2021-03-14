Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:30Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 515 052+454 569

Больницы Парижа не смогли справиться с наплывом пациентов с COVID-19

Больницы Парижа не смогли справиться с наплывом пациентов с COVID-19
В Париже
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции объявили о решении перевезти часть пациентов с COVID-19 из больниц Парижа в другие города страны.

"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - приводят французские СМИ слова представителя правительства Габриеля Атталя. При этом двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо.

Эвакуировать в другие города планируется людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц. Для этого власти собираются использовать специально оборудованные поезда.

В миреВ Париже ожидают возвращения к "нормальной жизни" с середины апреляЧитать подробнее

В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, причем 1,1 тыс. из них - в Париже и его окрестностях.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов.

Накануне во Франции выявили еще около 30 тыс. случаев заражения, 174 пациента скончались.

Хроника коронавируса. Март.

16
Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.
Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Париж Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

В Казахстане началась расшифровка черного ящика упавшего Ан-26

Рада намерена на следующей неделе отменить переход на летнее время

Рада намерена на следующей неделе отменить переход на летнее время

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Многоразовая ступень Falcon 9 в 9-й раз успешно приземлилась на платформу

Многоразовая ступень Falcon 9 в 9-й раз успешно приземлилась на платформу

Корсаков станет первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon

Корсаков станет первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon

В Египте нашли развалины христианского монастыря

В Египте нашли развалины христианского монастыря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Состояние пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате осталось тяжелым

Состояние пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате осталось тяжелым

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');