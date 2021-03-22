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Что случилось этой ночью: понедельник, 22 марта

Призыв Лаврова уходить от доллара, обвинения Трампа в адрес Байдена, политика Букингемского дворца в отношении меньшинств

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Лавров перед началом визита в КНР и Южную Корею дал интервью китайским СМИ. Он заявил, что России и Китаю для снижения санкционных рисков со стороны США следует отходить от использования доллара и международных платежных систем и развивать "технологическую самостоятельность". Комментируя идею "вакцинных паспортов", он призвал взвешенно подходить к этому вопросу, чтобы не нарушать права путешественников и принцип добровольности вакцинирования.

- Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в создании пограничного кризиса в США. Он заявил, что передал новой администрации "самую безопасную границу в истории", а Байден свел его достижения на нет. Экс-президент призвал преемника "признать свою полную неудачу", вернуться к жесткой пограничной политике и достроить начатую им стену на границе с Мексикой.

- Букингемский дворец пересмотрит свою политику в отношении меньшинств. Такие сообщения в СМИ появились после скандального интервью, в котором Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье. По словам источника CNN, при королевском дворе может даже появиться ответственный за поддержку меньшинств и разнообразия.

- Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Золото взял француз Симон Дестье, бронзу - норвежец Йоханнес Бё. Двое других биатлонистов сборной России - Матвей Елисеев и Евгений Гараничев - финишировали 17-м и 21-м соответственно.

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