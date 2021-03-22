Лавров призвал не дискриминировать туристов прививочными сертификатами

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Нельзя допустить, чтобы сертификаты о вакцинации против коронавируса ущемляли принцип добровольности вакцинирования и права путешественников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Расшифровка интервью была опубликована на сайте министерства.

"Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника. Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни. ВОЗ пока не высказала своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода", - сказал российский министр, комментируя перспективу введения "прививочных паспортов" и возобновления туристических обменов между Россией и Китаем, Азией и Европой.

Министр призвал взвешенно подходить к этому вопросу, чтобы соблюдать принцип добровольности вакцинирования и не создавать "разделительные линии".

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат", - сообщил Лавров.

Он добавил, что в России пока этот документ не применяется в иных целях, "все аспекты этой инициативы" рассматриваются.