Пензенский губернатор продолжает оставаться в должности, несмотря на задержание

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иван Белозерцев, несмотря на свое задержание, продолжает оставаться в должности губернатора Пензенской области, в том числе, - из-за правовой коллизии, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, правительство Пензенской области в сложившейся ситуации не имеет правовых оснований для назначения исполняющего обязанности губернатора.

Он пояснил, что областное правительство "не располагает документом" о том, что действующий глава региона не может сейчас исполнять свои обязанности.

Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. "При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне", - отметил собеседник агентства.

Правительство Пензенской области после задержания Белозерцева работает в штатном режиме, сообщила журналистам пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

Ранее в воскресенье, 21 марта, СКР сообщил о задержании Белозерцева по делу о взятке в 31 млн рублей. Также задержан бизнесмен Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и другие подозреваемые.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.