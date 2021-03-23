В Молдавии умер мужчина после прививки вакциной AstraZeneca

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии Минздрав начал расследование обстоятельств смерти мужчины, который умер на второй день после того, как привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Об этом на пресс-конференции сообщила эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

Это произошло в Хынчештском районе. В течение суток после прививки у мужчины не проявлялось никаких побочных эффектов. Через сутки после вакцинации у него поднялось давление.

"У него был диагностирован острый коронарный синдром, во время транспортировки в больницу его состояние ухудшилось, у пациента остановилось сердце, реанимировать его не смогли. По данным предварительной экспертизы, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность", - заявила Цуркан.

Ситуацию изучает комиссия по оценке побочных реакций после вакцинации.

"Мы ожидаем заключения судебной экспертизы, после этого представим заключение. По предварительным данным, связи между смертью и вакциной нет", - добавила Цуркан.

Ранее случаи смерти от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca фиксировались в других странах. В ВОЗ заявили, что связь между этими смертями и воздействием конкретной вакцины не установлена и что польза от препарата AstraZeneca превышает риски. Сама компания заявила о стопроцентной защите, которую ее вакцина предоставляет от тяжелых случаев коронавирусной инфекции.