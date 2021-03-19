Финляндия на неделю приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии на неделю приостанавливается вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Агентство безопасности и развития в области фармацевтики (Fimea) заявило, что зафиксировало два случая, связанных с тромбозом мозговых вен, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.

Как отметило ведомство здравоохранения и социального развития (THL), "речь идет о крайне редких симптомах. С другой стороны, пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что случаи связаны с прививкой".

В то же время в четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что провело проверку вакцины от коронавируса AstraZeneca и пришло к выводу, что она эффективна и безопасна для использования.