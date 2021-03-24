Минздрав Украины объяснил смерть военнослужащей после вакцинации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Смерть военнослужащей в Черноморском (Одесская область Украины) после вакцинации от COVID-19, по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, наступила в результате острых расстройств кровообращения, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

По его данным, 21 марта женщина привилась от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетную группу вакцинации, противопоказаний (аллергии к компонентам препарата) у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцинировали еще девять человек, побочных реакций у них не зарегистрировано.

В министерстве отмечают, что по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья привитая военнослужащая не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, о ее результатах сообщат дополнительно.

В Минздраве отмечают, что, по состоянию на 19 марта, в мире провели более 397 млн вакцинаций от COVID-19. По данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины.

С начала прививочной кампании на Украине иммунизировали 137 026 человек, у них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации. При этом только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, и на данный момент все они здоровы.