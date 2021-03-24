Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:38Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Минздрав Украины объяснил смерть военнослужащей после вакцинации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Смерть военнослужащей в Черноморском (Одесская область Украины) после вакцинации от COVID-19, по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, наступила в результате острых расстройств кровообращения, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

По его данным, 21 марта женщина привилась от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетную группу вакцинации, противопоказаний (аллергии к компонентам препарата) у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцинировали еще девять человек, побочных реакций у них не зарегистрировано.

В миреВ Молдавии умер мужчина после прививки вакциной AstraZenecaЧитать подробнее

В министерстве отмечают, что по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья привитая военнослужащая не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, о ее результатах сообщат дополнительно.

В Минздраве отмечают, что, по состоянию на 19 марта, в мире провели более 397 млн вакцинаций от COVID-19. По данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины.

С начала прививочной кампании на Украине иммунизировали 137 026 человек, у них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации. При этом только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, и на данный момент все они здоровы.

Украина Одесса

Новости по теме

Новости

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 124 млн

Brent торгуется у $60,77 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 марта

Пандемия коронавируса

Германия продлит локдаун на три недели

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');