В ЕС спрогнозировали допуск "Спутника V" на рынок через 6-8 недель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Допуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на рынок ЕС может состояться через шесть-восемь недель, считает представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг.

"Результаты, которые теперь были опубликованы в журнале Lancet, в целом производят впечатление вызывающих доверие. Поэтому я исхожу из того, что после основательной проверки EMA последует допуск", - сказал он новостному порталу "Karenina" форума "Петербургский диалог", интервью опубликовано во вторник.

Обусловленный допуск EMA последует скоро, предположительно, в течение 6-8 недель, добавил он.

По его словам, процесс может несколько затянуться потому, что между Россией и ЕС нет установившейся практики подобного рода. По правилам ЕС, названные EMA эксперты должны в том числе на месте посмотреть, как производится препарат.

4 марта сообщалось, что ЕМА начало процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации.